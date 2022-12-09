Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня

Всемирно известный британский уличный художник Бэнкси и руководитель регионального филиала Юго-Западной железной дороги Андрей Букин стали почетными гражданами Ирпеня Киевской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Ирпенского городского совета.

Художник оставил свое граффити на одном из разрушенных российскими военными зданий в городе. Рисунок на стене привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня.

В горсовете обратили внимание также, что своим граффити Бэнкси увековечил историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения.

Что касается Букина, то он лично координировал помощь по эвакуации по железной дороге жителей Ирпеня; создание "Железного городка" для временного проживания жителей, лишившихся жилья; быстрое восстановление железнодорожного моста через реку Ирпень; перевозку гуманитарной помощи и материалов для восстановления города.

Напомним, в ноябре Бэнкси подтвердил, что создал семь муравьев в разных местах Украины, в том числе в Бородянке, Ирпене и Киеве.

Впоследствии в Гостомеле группа людей якобы пыталась похитить граффити художника. Чем закончилась эта история, читайте в материале Delo.ua.