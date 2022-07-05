Рисунок, которий стал основой почтовой марки "Украинская мечта", выставили на аукцион

Рисунок 11-летней жительницы Волыни Софии Кравчук с яркими самолетами и причудливыми цветами, ставшим основой почтовой марки "Украинская мечта", уйдет с молотка на благотворительном аукционе Прозорро.Продажи.

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Аукцион по продаже картины состоится 6 июля в 14:00. Соревноваться за лот Софийки и помочь проекту "Місто добра" можно на платформе Prozorro Продажи https://bit.ly/3adCkq4. Об этом сообщила пресс-служба проекта "Місто добра".

Заявки для участия в аукционе и ставки принимаются до 18:00, 5 июля 2022 года.

Автор рисунка 11-летняя жительница Волыни София Кравчук

В день проведения аукциона – 6 июля – все участники получают ссылки для участия в аукционе. В ходе торгов можно будет поднимать ставки. Стартовая цена картины – 20 000 гривен.

Все средства, вырученные от продажи рисунка, пойдут на строительство проекта благотворительницы Марты Левченко - "Місто добра" в Черновцах. Это временный дом для детей и их мам, которые находятся сложной ситуации и пострадали из-за российской агрессии.

Эту работу 11-летняя жительница Волыни София Кравчук создала еще в прошлом году до полномасштабного вторжения России. Тогда картина победила в конкурсе, посвященном 75-летию создания КБ "Антонов", который проводили ДК "Укроборонпром" совместно с Офисом Президента Украины.

Напомним, что вышиванку Зеленского продали за $100 тысяч на аукционе в США.