- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Пинчуки продали скульптуру Balloon Monkey за $11,5 млн и рассказали, куда денут деньги
Виктор и Елена Пинчуки выставили на аукцион Christie’s скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Обезьяну из воздушных шаров (фиолетовая)". Лот продали за $11,5 млн, сообщила пресс-служба Фонда Виктора Пинчука.
Семья Пинчуков пообещала, что все вырученные деньги направит на гуманитарную помощь Украине.
"В частности, для тяжело раненых во время войны военных и гражданских граждан, нуждающихся в срочном протезировании, лечении и реабилитации для восстановления качества жизни", — уточнили в Фонде.
Кунс создал серию монументальных работ:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- "Пес из воздушных шаров (оранжевый)";
- "Лебедь из воздушных шаров";
- "Кролик из воздушных шаров";
- "Обезьяна из воздушных шаров";
-
"Цветок из воздушных шаров".
В 2013 году, когда он закончил "Обезьяну из воздушных шаров" — "Пес из воздушных шаров (оранжевый)" (1994–2000 г.г.) был продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 58,4 миллиона долларов. Это сделало Кунса "самым дорогим" из ныне живущих художников в мире.
"Обезьяну из воздушных шаров" продали в 2008 году за 25,7 млн долл.