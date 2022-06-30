Пинчуки продали скульптуру Balloon Monkey за $11,5 млн и рассказали, куда денут деньги

Виктор и Елена Пинчуки выставили на аукцион Christie’s скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Обезьяну из воздушных шаров (фиолетовая)". Лот продали за $11,5 млн, сообщила пресс-служба Фонда Виктора Пинчука.

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Семья Пинчуков пообещала, что все вырученные деньги направит на гуманитарную помощь Украине.

"В частности, для тяжело раненых во время войны военных и гражданских граждан, нуждающихся в срочном протезировании, лечении и реабилитации для восстановления качества жизни", — уточнили в Фонде.

Кунс создал серию монументальных работ:

"Пес из воздушных шаров (оранжевый)";

"Лебедь из воздушных шаров";

"Кролик из воздушных шаров";

"Обезьяна из воздушных шаров";

"Цветок из воздушных шаров".



В 2013 году, когда он закончил "Обезьяну из воздушных шаров" — "Пес из воздушных шаров (оранжевый)" (1994–2000 г.г.) был продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 58,4 миллиона долларов. Это сделало Кунса "самым дорогим" из ныне живущих художников в мире.

"Обезьяну из воздушных шаров" продали в 2008 году за 25,7 млн долл.