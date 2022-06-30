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Пінчуки продали скульптуру Balloon Monkey за $11,5 млн і розповіли, куди подінуть гроші
Віктор та Олена Пінчуки виставили на аукціон Christie's скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Мавпу з повітряних куль (пурпурна)". Лот продали за $11,5 млн, повідомила пресслужба Фонду Віктора Пінчука.
Сім'я Пінчуків пообіцяла, що всі отримані гроші направить на гуманітарну допомогу Україні.
"Зокрема, для тяжко поранених під час війни військових та цивільних громадян, які потребують термінового протезування, лікування та реабілітації для відновлення якості життя", - уточнили у Фонді.
Кунс створив серію монументальних робіт:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- "Пес з повітряних куль (помаранчевий)";
- "Лебідь із повітряних куль";
- "Кролик з повітряних куль";
- "Мавпа з повітряних куль";
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"Квітка з повітряних куль".
У 2013 році, коли він закінчив " Мавпу з повітряних куль " - " Пес з повітряних куль (помаранчевий) " (1994-2000 р.р. ) був проданий на аукціоні Christie's в Нью-Йорку за 58,4 мільйона доларів . Це зробило Кунса "найдорожчим" з художників, що нині живуть у світі.
"Мавпу з повітряних куль" продали у 2008 році за $25,7 млн.