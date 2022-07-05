Малюнок, який став основою поштової марки "Українська мрія", виставили на аукціон

Малюнок 11-річної жительки Волині Софії Кравчук із яскравими літаками та химерними квітами, який став основою поштової марки "Українська мрія", піде з молотка на благодійному аукціоні Прозорро.Продажі.

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Аукціон із продажу картини відбудеться 6 липня о 14:00. Позмагатися за лот Софійки та допомогти “Місту добра” можна на платформі Prozorro Продажі https://bit.ly/3adCkq4. Про це повідомила прес-служба проєкту "Місто добра".

Заявки для участі в аукціоні і ставки приймаються до 18:00, 5 липня 2022.

Автор малюнку 11-річна жителька Волині Софія Кравчук

У день проведення аукціону - 6 липня - всі учасники отримують посилання для участі в аукціоні. Під час торгів можна буде піднімати ставки. Стартова ціна картини - 20 000 гривень.

Всі кошти, виручені від продажу малюнка, підуть на розбудову проєкту благодійниці Марти Левченко - "Місто добра" у Чернівцях. Це тимчасова домівка для дітей та їхніх мам у скруті та тих, хто постраждав внаслідок російської агресії.

Цю роботу 11-річна жителька Волині Софія Кравчук створила ще торік, до повномасштабного вторгнення Росії. Тоді картина перемогла у конкурсі, присвяченому 75-ій річниці створення КБ “Антонов”, який проводили ДК "Укроборонпром" спільно з Офісом Президента України.

Нагадаємо, що вишиванку Зеленського продали за $100 тисяч на аукціоні у США.