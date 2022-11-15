Бенкси подтвердил создание семи муралов в Киеве и области

Британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе в Бородянке, Ирпене и Киеве.

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Об этом сообщает The Art Newspaper.

Как пишет издание, было лишь предположение, что анонимный художник находится в охваченной войной стране после того, как на прошлой неделе было замечено три работы.

На одной фреске изображен мужчина, похожий на российского президента Владимира Путина, которого бросают на пол во время матча по дзюдо с молодым парнем — у Путина черный пояс в этом виде спорта.

На другой работе изображены двое детей, которые используют металлическую ловушку для танков в качестве качелей.

На третьем фреске, нарисованном в руинах разбомбленного здания, изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках.

Сейчас Бэнкси подтвердил эти, а также еще четыре работы.

Среди них женщина в халате, волосы в бигуди, в противогазе и с огнетушителем.

Также бородатый мужчина принимает ванну.

Другое произведение, в котором Бэнкси, похоже, включило существующее граффити с изображением пениса, превратив его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.

Новые работы Бенкси - это первые публичные муралы художника за более года, хотя это не первый случай, когда его работа связана с Украиной.

В марте репродукция одной из его известнейших антивоенных работ, CND Soldiers, была продана на аукционе, собрав $106 505 для детской больницы в Киеве. Оригинальный мурал впервые появился у здания парламента в Лондоне в 2003 году во время протестов против войны в Ираке.

Напомним, что на аукционе продали арбуз Херсона за 2 тысячи гривен.