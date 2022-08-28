На аукціоні продали херсонський кавун за 2 тисячі гривень

Кавун, який везли з тимчасово захопленої Херсонщини 8 днів, продали на аукціоні в Одеській області – виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ.

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Про це повідомила журналістка Ольга Годовенко.

Вона зазначила, що господар кавуна розповів, що кавун, вирощений на Голопристанщині, везли з Херсонщини 8 днів, замість прямого шляху довелося здолати 900 кілометрів.

Продали кавун на аукціоні за 2 тисячі гривень, гроші, виручені від продажу кавуна, підуть на допомогу ЗСУ.

"Цей кавун – символ того, що наступного року таких херсонських кавунів у Южному буде багато", - зазначила Годовенко.

Вона також оприлюднила відповідне відео з аукціону.