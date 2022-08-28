На аукционе продали херсонский арбуз за 2 тысячи гривен

Арбуз, который везли с временно оккупированной Херсонской области 8 дней, продали на аукционе в Одесской области. Вырученные средства пойдут на помощь ВСУ.

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Об этом сообщила журналистка Ольга Годовенко.

Она отметила, что хозяин арбуза рассказал, что арбуз, выращенный в Голопристанщине, везли из Херсона 8 дней, и вместо прямого пути ему пришлось преодолеть 900 километров.

Продали арбуз на аукционе за 2 тысячи гривен. Деньги, вырученные от продажи, пойдут на помощь ВСУ.

"Этот арбуз – символ того, что в следующем году таких арбузов в Южном будет много", - отметила Годовенко.

Она также обнародовала соответствующее видео с аукциона.