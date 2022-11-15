Бенксі підтвердив створення семи муралів у Києві та області

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, у тому числі Бородянці, Ірпені та Києві.

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Про це повідомляє The Art Newspaper.

Як пише видання, були лише припущення, що анонімний художник перебуває в охопленій війною країні після того, як минулого тижня було помічено три роботи.

На одній фресці зображено чоловіка, схожого на російського президента Володимира Путіна, якого кидають на підлогу під час матчу з дзюдо з молодим хлопцем — Путін має чорний пояс у цьому виді спорту.

На іншій роботі зображено двох дітей, які використовують металеву пастку для танків як гойдалку.

На третій фресці, намальованій у руїнах розбомбленої будівлі, зображено гімнастку, яка виконує стійку на руках.

Зараз Бенксі підтвердив ці, а також ще чотири роботи.

Серед них жінка в халаті, волосся в бігуді, у протигазі та з вогнегасником.

Також бородатий чоловік, що приймає ванну.

Інший твір, у якому Бенксі, схоже, включив існуюче графіті із зображенням пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку, завантажену на кузов броньованої вантажівки.

Нові роботи Бенксі - це перші публічні мурали художника за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його робота пов’язана з Україною.

У березні репродукція однієї з його найвідоміших антивоєнних робіт, CND Soldiers, була продана на аукціоні, зібравши $106 505 для дитячої лікарні в Києві. Оригінальний мурал вперше з'явився біля будівлі парламенту в Лондоні в 2003 році під час протестів проти війни в Іраку.

Нагадаємо, що на аукціоні продали херсонський кавун за 2 тисячі гривень.