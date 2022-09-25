У Слов'янську продали пам'ятник Леніну майже за 750 тисяч гривень

Кошти підуть на виплату українцям допомоги за зруйноване житло.

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Про це написав у Facebook голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який довго припадав пилом на комунальному АТП, продано за 747 тис. 446 грн", - написав він.

З його слів, гроші підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.

Нагадаємо, що малюнок, який став основою поштової марки "Українська мрія", продали на аукціоні.