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В Славянске продали памятник Ленину почти за 750 тысяч гривен

В Славянске продали памятник Ленину почти за 750 тысяч гривен

Средства пойдут на выплату украинцам помощи за разрушенное жилье. 

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Об этом написал в Facebook глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях. 

"Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который долго припадал пылью на коммунальном АТП, продан за 747 тыс. 446 грн", - написал он.

По его словам, деньги пойдут на выплату помощи за разрушенное жилье.

Фото 2 — В Славянске продали памятник Ленину почти за 750 тысяч гривен

Напомним, что рисунок, которий стал основой почтовой марки "Украинская мечта", продали на аукционе. 