Бенксі продасть 50 своїх робіт і передасть гроші на допомогу Україні

Британський вуличний художник Бенксі вирішив продати 50 своїх малюнків-трафаретів через сайт благодійного фонду Legasy Of War. Кошти митець планує передати на допомогу для України.

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Про це художник повідомив в Iнстаграмі.

"Я зробив 50 таких принтів, а всі виручені кошти підуть нашим друзям в Україні. Завітайте на сайт banksy.legacyofwarfoundation.com", - написав Бенксі.

На сайті фонду зазначається, що кожну з 50 робіт художника підписано і пронумеровано, один покупець може придбати лише один екземпляр за ціною 5000 фунтів стерлінгів.

Кожен екземпляр унікальний, оскільки подряпини на кожен принт художник наносив окремо.

На кошти від продажу планується придбати машини швидкої допомоги для евакуації людей з обмеженими можливостями, інвалідів, літніх людей та постраждалих мирних жителів. Також фонд відправить генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях в Україну.

Нагадаємо, всесвітньовідомий британський вуличний художник Бенксі став почесним громадянином Ірпеня Київської області.

Раніше в листопаді Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, у тому числі Бородянці, Ірпені та Києві.

Згодом в Гостомелі група людей нібито намагалася викрасти графіті художника. Чим закінчилася ця історія, читайте в матеріалі Delo.ua.