Бенкси продаст 50 своих работ и передаст деньги в помощь Украине

Британский уличный художник Бенкси решил продать 50 своих рисунков-трафаретов через сайт благотворительного фонда Legasy Of War. Средства художник планирует передать в помощь Украине.

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Об этом художник сообщил в Инстаграмме .

"Я сделал 50 таких принтов, а все вырученные средства пойдут нашим друзьям в Украине. Посетите сайт banksy.legacyofwarfoundation.com ", - написал Бэнкси.

На сайте фонда отмечается, что каждая из 50 работ художника подписана и пронумерована, один покупатель может приобрести только один экземпляр по цене 5000 фунтов стерлингов.

Каждый экземпляр уникален, поскольку царапины на каждый принт художник наносил отдельно.

На средства от продаж планируется приобрести машины скорой помощи для эвакуации людей с ограниченными возможностями, инвалидов, пожилых и пострадавших мирных жителей.

Также фонд отправит генераторы, газовые обогреватели и фонари на солнечных батареях в Украину.

Напомним, всемирно известный британский уличный художник Бенкси стал почетным гражданином Ирпеня в Киевской области.

Ранее в ноябре Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе Бородянке, Ирпене и Киеве.

Впоследствии в Гостомеле группа людей якобы пыталась похитить граффити художника. Чем закончилась эта история, читайте в материале Delo.ua.