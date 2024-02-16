У Гостомелі представили проєкт відбудови зруйнованого військового містечка

У Гостомелі презентували проєкт будівництва житлових багатоповерхівок у одному з мікрорайонів замість тих, які були зруйновані внаслідок російської збройної агресії.

Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що у заході взяли участь перший заступник голови КОВА Микола Бойко, представники Гостомельської військової адміністрації, проєктанти та місцеві мешканці, які раніше проживали у містечку.

Згідно з повідомленням, проєкт передбачає будівництво 5 багатоповерхівок, садочка, протирадіаційного укриття для цивільного населення та благоустрій території.

Крім того, у мікрорайоні заплановано будівництво 7-поверхових будинків, розрахованих загалом на 360 квартир замість 272, що були раніше. Також в кожній квартирі заплановані балкон та індивідуальне опалення.

На території містечка планується облаштування підземного укриття подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Додатково на кожному поверсі будинків запроєктоване просте коридорне укриття.

У КОДА підкреслили, що будівництво буде виконане з урахуванням принципів безбарʼєрності та доступності.

Зауважимо, що цей мікрорайон (вул. Проскурівська), що складався переважно з 5-поверхівок, розташований поруч з аеродромом "Антонов". Місцевість сильно постраждала під час боїв у перші дні війни, коли російські війська спробували провести повітряно-десантну операцію для захоплення аеродрому. Згодом частина будинків була знесена.

Нагадаємо також, що один із будинків став фігурантом скандалу: зображене на ньому восени 2022 року вуличного художника графіті Бенксі було згодом "вкрадено" зі стіни будівлі, про що Delo.ua також детально розповідало у статті "Як намагалися "викрасти" Бенксі у Гостомелі і до чого тут вчитель математики з Канади – розслідування".