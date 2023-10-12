В Броварах показали, каким будет после реконструкции детсад, на который упал вертолет с руководством МВД

В Броварах началась реконструкция заведения дошкольного образования "Джерельце" ("Родничок"), здание которого было повреждено в результате падения в январе вертолета с руководством Министерства внутренних дел, которое в результате погибло.

Как отмечают в Киевской областной военной администрации, работы будут выполнены на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. При этом в рамках реконструкции планируется не только восстановить поврежденный объект.

Проектом предусмотрено перепланировать отдельные помещения, обустроить лифты, достроить шесть лестничных клеток. Кроме того, планируется устроить дополнительные входы в здание и пути эвакуации. Также запроектировано два отдельных зала для музыкальных и физкультурных занятий.

Фото: Киевская ОВА

Здание детсада рассчитано на 270 детей (14 групп). Отмечается, что ремонт будет выполнен с соблюдением всех пожарных требований и учетом инклюзивности. В настоящее время на объекте продолжаются подготовительные работы. В планах – завершить строительство в течение 14 месяцев.

Проект обновленного садика представили общественности в Броварах 12 октября. На встрече были представители департамента регионального развития ОВА, местных властей, подрядчики, воспитатели и родители воспитанников. Среди присутствующих были представители движения "ДоброБат", которые присоединятся к реконструкции и проведут отдельные демонтажные работы.

Фото: Киевская ОВА

"Наша первоочередная задача - восстановление образовательных учреждений. Ведь дети - это будущее нашей страны. Они должны посещать современные и безопасные школы и детсады, оборудованные всем необходимым. Именно таким будет обновленое "Джерельце". Уже есть все необходимые документы и финансирование для реконструкции. Сегодня работы переходят в активную фазу", – отметил на встрече заместитель начальника ОВА Николай Бойко.

Он добавил, что процесс строительства будет абсолютно прозрачным и открытым: выполнение работ будут контролировать специальные комиссии по привлечению представителей обладминистрации, городских властей, работников детского сада и активистов.

Падение вертолета с руководством МВД

Напомним, что по официальным данным, 18 января в результате падения вертолета с руководством МВД на детсад "Джерельце" в Броварах и во двор возле него погибли 14 человек, в том числе один ребенок. 25 человек, в том числе 11 детей, были ранены.

В частности, среди погибших были министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк.

Также погибли руководитель охраны министра Михаил Павлушко, фотограф МВД Николай Анацкий, а также старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности Нацполиции Андрей Маринченко.

Расследование катастрофы с гибелью министра

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает падение вертолета с руководством МВД на детсад не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за нее в Украине "несчастных случаев больше нет". Также он пообещал обнародовать причины крушения вертолета в Броварах, как только они выяснятся.

В интервью, опубликованном 31 июля, генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что версия о покушении на жизнь руководства МВД в ходе расследования катастрофы не подтвердилась.

Уже 3 августа пяти должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Госбюро расследований сообщило о подозрении по этому делу. В частности, чиновников управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты подозреваю в нарушении правил безопасности полетов (часть 3 статьи 276 Уголовного кодекса).

В свою очередь, начальника службы безопасности полетов этого же отряда подозревают в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УК). Их отстранили от работы. Первые четыре были арестованы, а пятый - отправлен под домашний арест.