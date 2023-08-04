Авиакатастрофа в Броварах: суд избрал подозреваемым меры пресечения

Печерский районный суд Киева отправил под стражу четырех должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по делу об авиакатастрофе в Броварах, в которой погибло руководство МВД.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, четырех фигурантов будут содержать под стражей без альтернативы внесения залога.

А пятый фигурант дела, начальник службы безопасности полетов, будет круглосуточно находиться под домашним арестом.

Гибель руководства МВД: расследование катастрофы

18 января в Броварах Киевской области рядом с детсадом упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. По официальным данным, в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что считает падение вертолета с руководством МВД на детсад не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за нее в Украине "несчастных случаев больше нет".

3 августа стало известно, что по делу катастрофы объявлено подозрения пяти сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на балансе которой был вертолет.

Чиновникам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины).

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, несмотря на внутренние инструкции и требования законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами.

У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. И ни одно из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменило и не перенесло вылет до момента наступления благоприятной погоды.

После объявления подозрения Государственная служба по чрезвычайным ситуациям решила отстранить этих чиновников.