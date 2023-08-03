Гибель руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах: пяти чиновникам ГСЧС объявили подозрение (ФОТО/ВИДЕО)

Пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о подозрении по делу о гибели руководства МВД в авиакатастрофе, которая произошла в январе в Броварах.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Чиновникам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины).

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Что установило следствие по делу

По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы "черные ящики".

ГБР опубликовало видео последних секунд перед падением вертолета с руководством МВД.

В январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

"Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", - говорится в сообщении.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.

Кроме того, сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов его не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий.

Реконструкция трагического маневра вертолета. Фото: ГБР

"Из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте - даже меньшей, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения. маневра допустил столкновение с землей из-за отсутствия необходимых навыков", - сообщили в Офисе генпрокурора.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто.

Кроме высокопоставленных чиновников МВД, в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Среди подозреваемых:

начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира части,

заместитель командира по летной подготовке,

командир авиационной эскадрильи,

начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Гибель руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах

Напомним, 18 января в Броварах Киевской области рядом с детсадом упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. По официальным данным, погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

После катастрофы президент Владимир Зеленский заявил, что считает падение вертолета не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за нее в Украине "несчастных случаев больше нет".