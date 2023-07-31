Авиакатастрофа в Броварах. Версия о покушении на жизнь руководства МВД не подтвердилась - генпрокурор

Версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь госдеятелей относительно авиакатастрофы в Броварах, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердились.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью "Укринформу".

По его словам, расследование дела еще продолжается. К работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters, благодаря их помощи провели дешифровку бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование полета, завершившегося катастрофой.

Он напомнил, что в начале расследования выдвинули четыре основные версии:

покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию;

сбитие летательного аппарата;

конфликтная ситуация на борту судна;

ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", - отметил Костин.

Генпрокурор добавил, что уже собрали все необходимые технические документы. Завершается проведение необходимых экспертиз.

Смерть руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах

Напомним, 18 января в Броварах Киевской области рядом с детсадом упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. По официальным данным, погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

В начале марта специалисты во Франции расшифровали материалы "черного ящика", найденного на месте крушения вертолета с руководством Министерства внутренних дел в Броварах.

После катастрофы президент Владимир Зеленский заявил, что считает падение вертолета не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за нее в Украине "несчастных случаев больше нет".