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Авіакатастрофа у Броварах. Версія про замах на життя керівництва МВС не підтвердилась - генпрокурор
Версії, пов'язані з диверсією або посяганням на життя держдіячів, щодо авіакатастрофи у Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилися.
Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю "Укрінформу".
За його словами, розслідування справи ще триває. До роботи залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, завдяки їх допомозі провели дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання польоту, який закінчився катастрофою.
Він нагадав, що на початку розслідування висунули чотири основних версії:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- замах на життя державних діячів, включаючи диверсію;
- збиття літального апарата;
- конфліктна ситуація на борту судна;
- помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.
"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом", - зазначив Костін.
Генпрокурор додав, що наразі вже зібрали всі необхідні технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз.
Загибель керівництва МВС в авіакатастрофі в Броварах
Нагадаємо, 18 січня у Броварах Київської області поруч з дитсадком впав гвинтокрил, на борту якого було керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. За офіційними даними, загинули 14 осіб, зокрема одна дитина.
На початку березня фахівці у Франції розшифрували матеріали "чорної скриньки", знайденої на місці катастрофи гелікоптера з керівництвом Міністерства внутрішніх справ у Броварах.
Після катастрофи президент Володимир Зеленський заявив, що вважає падіння гелікоптера не нещасним випадком, а наслідком війни, оскільки через неї в Україні "нещасних випадків більше немає".