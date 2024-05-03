Вместо "У" будет "Н": вступают в силу изменения к обозначениям учебных транспортных средств

С 4 мая автомобили, на которых кандидаты в водители осуществляют практическую подготовку и сдают экзамены, будут обозначаться по-новому. На этих транспортных средствах сменится опознавательный знак "У" на "Н".

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Там отмечают, что соответствующие изменения были внесены в Правила дорожного движения . А для практической реализации этого нововведения Кабинет Министров Украины принял постановление №1128 от 27 октября 2023 года, которое вступит в силу завтра, 4 мая.

Таким образом, термин "Учебное транспортное средство" меняется на "Навчальний транспортний засіб".

"Соответственно маркировку "Н" должны иметь транспортные средства автошкол, предназначенные для осуществления практической подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сдачи экзаменов. А также автомобили сервисных центров МВД, на которых кандидаты в водители проверяют практические навыки управления", - сообщили в ГСЦ.

Добавим, что Министерство внутренних дел разрешило частным компаниям производить номерные знаки для транспортных средств. Благодаря новому постановлению Кабинета Министров от 25 июля 2023 года № 774, компании теперь могут официально подавать заявки на изготовление номеров, соблюдая четко установленные правила и стандарты.

Напомним, в ноябре 2023 года правительство приняло новые тарифы на стоимость платных номерных знаков. Специально предназначенные номера для мопедов, прицепов и мотоциклов теперь обойдутся в 2 тысячи гривен, а стоимость отдельных специальных комбинаций цифр для автомобилей будет стартовать с 4 тысяч. При этом, самыми дорогими являются автомобильные знаки 0001, 0007 и 7777. Их цена – 80 000 грн.

Ранее сообщалось, что с начала апреля 2024 года количество регистрационных операций в сервисных центрах МВД выросло на 42%. Согласно статистике Главного сервисного центра МВД, наибольшим спросом наблюдается перерегистрация по договорам купли-продажи и дарения.

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