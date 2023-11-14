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От 4 до 80 тысяч: в Украине изменится стоимость платных номерных знаков
Правительство приняло новые тарифы на стоимость платных номерных знаков. Специально предназначенные номера для мопедов, прицепов и мотоциклов теперь обойдутся в 2 тысячи гривен, а стоимость отдельных специальных комбинаций цифр для автомобилей будет стартовать с 4 тысяч.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Какая стоимость платных номерных знаков
В свете обновленной регуляторной политики в сфере автотранспорта правительство внесло существенные изменения в тарифы на платные номерные знаки. Любителям необычных автомобильных знаков придется заплатить следующие суммы:
- Самые дорогие автомобильные знаки 0001, 0007 и 7777 – 80 000 грн,
- Одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) – 50 000 грн,
- Комбинации от 0002 до 0005, 0008, 0009 – 50 000 грн,
- Последовательные пары одинаковых цифр – 15 000 грн,
- Последовательные цифры 0123 и 1234 – 15 000 грн,
- Начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы – 10000 грн.
Значительно меньше стоимость знаков с цифрой "6". Стоимость номеров 0006 и 6666 составляет 10 000 грн., две последовательные пары одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4 000 грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Номера формата х666 или 666х будут стоить 4000 грн.
В МВД добавляют, что стоимость указана без НДС.
Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый отметил, что следующим шагом станет доставка номерных знаков по почте и предоставление возможности субъектам хозяйствования производить номерные знаки установленного образца.