Від 4 до 80 тисяч: в Україні зміниться вартість платних номерних знаків

Уряд ухвалив нові тарифи на вартість платних номерних знаків. Спеціально призначені номери для мопедів, причепів та мотоциклів тепер обійдуться у 2 тисячі грн, а вартість окремих спеціальних комбінацій цифр для автомобілів стартуватиме з 4 тисяч.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Яка вартість платних номерних знаків

У світлі оновленої регуляторної політики у сфері автотранспорту, уряд вніс істотні зміни до тарифів на платні номерні знаки. Любителям незвичайних автомобільних знаків доведеться заплатити наступні суми:

Найдорожчими є автомобільні знаки 0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн,

Одинакові цифри (за винятком 6666 та 7777) – 50 000 грн,

Комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 – 50 000 грн,

Послідовні пари однакових цифр – 15 000 грн,

Послідовні цифри 0123 та 1234 – 15 000 грн,

Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.

Значно меншою є вартість знаків із цифрою "6". Вартість номерів 0006 та 6666 становить 10 000 грн., дві послідовні пари однакових цифр, одна з яких 66 – 4 000 грн.

Номери формату х666 або 666х коштуватимуть 4 000 грн.

В МВС додають, що вартість вказана без ПДВ.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий зазначив, що наступним кроком стане доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка.