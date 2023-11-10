Кабмін затвердив порядок здачі теоретичного екзамену без навчання в автошколі

Уряд затвердив новий порядок, який дає українцям можливість складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Згідно з повідомленням, майбутні водії тепер мають можливість обрати: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію, а для складання теоретичного іспиту досить звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. З часом така послуга стане доступною і через ЦНАП.

Клименко зазначив, що ці нововведення охоплюють і проєкт "Автошколи для осіб з інвалідністю".

Зазначається, що зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення.

Нагадаємо, в липні Верховна рада прийняла в цілому законопроєкт №7354, дозволивши майбутнім водіям самостійно готуватись до теоретичного іспиту з отримання водійського посвідчення.

Також уряд України вніс зміни до двох постанов №340 "Про затвердження положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" та №1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстраці), зняття з обліку автомобілів", що регулюють порядок отримання посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів, де зазначено, що практичний іспит буде проводитися виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, які визначають територіальні сервіснім центри МВС.