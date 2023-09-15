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Кабмін змінив процедуру складання практичних іспитів для отримання водійських посвідчень
15 вересня уряд України вніс зміни до двох постанов №340 "Про затвердження положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" та №1388 "Про затвердження Порядку державної реєстраці (перереєстраці), зняття з обліку автомобілів", що регулюють порядок отримання посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram
Згідно з повідомленням, вводиться обов'язковий практичний іспит на право керування транспортними засобами для категорій A1, А та В1. Цей іспит буде проводитися виключно на спеціальних майданчиках для навчання з початкового керування.
Для категорії В також вводяться нові правила, згідно з якими практичний іспит буде проводитися в умовах дорожнього руху на маршрутах, які визначають територіальні сервіснім центри МВС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, урядом було розширено можливості електронного кабінету водія та порталу "Дія".
Тепер громадяни мають можливість замовляти в електронній формі послуги з державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів, отримати тимчасовий реєстраційний талон у зв'язку з передачею права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або реєстрацією транспортного засобу на ім'я іншої фізичної особи для поїздки за кордон, а також продовжити термін зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку авто для подальшого використання на інших транспортних засобах власника.
Згідно зі змінами, у "Дію" також впроваджено можливість обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі і навпаки.
Крім того, у водіїв тепер є можливість отримати висновок щодо можливості нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів.
Нагадаємо, у МВС анонсували онлайн-запис на практичний іспит та інші зміни до кінця року. Наразі талончик на теоретичний іспит можна отримати й дистанційно, а на практичний – лише в терміналі сервісного центру