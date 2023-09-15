Кабмін змінив процедуру складання практичних іспитів для отримання водійських посвідчень

15 вересня уряд України вніс зміни до двох постанов №340 "Про затвердження положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" та №1388 "Про затвердження Порядку державної реєстраці (перереєстраці), зняття з обліку автомобілів", що регулюють порядок отримання посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Згідно з повідомленням, вводиться обов'язковий практичний іспит на право керування транспортними засобами для категорій A1, А та В1. Цей іспит буде проводитися виключно на спеціальних майданчиках для навчання з початкового керування.

Для категорії В також вводяться нові правила, згідно з якими практичний іспит буде проводитися в умовах дорожнього руху на маршрутах, які визначають територіальні сервіснім центри МВС.

Крім того, урядом було розширено можливості електронного кабінету водія та порталу "Дія".

Тепер громадяни мають можливість замовляти в електронній формі послуги з державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів, отримати тимчасовий реєстраційний талон у зв'язку з передачею права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або реєстрацією транспортного засобу на ім'я іншої фізичної особи для поїздки за кордон, а також продовжити термін зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку авто для подальшого використання на інших транспортних засобах власника.

Згідно зі змінами, у "Дію" також впроваджено можливість обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі і навпаки.

Крім того, у водіїв тепер є можливість отримати висновок щодо можливості нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів.

Нагадаємо, у МВС анонсували онлайн-запис на практичний іспит та інші зміни до кінця року. Наразі талончик на теоретичний іспит можна отримати й дистанційно, а на практичний – лише в терміналі сервісного центру