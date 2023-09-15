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Категория
Транспорт
Дата публикации

Кабмин изменил процедуру сдачи практических экзаменов для получения водительских удостоверений

Кабмин изменил процедуру сдачи практических экзаменов для получения водительских удостоверений
Практический экзамен будет проводиться вне площадки. Фото: автошкола ОСОУ

15 сентября правительство Украины внесло изменения в два постановления №340 "Об утверждении положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуске граждан к управлению транспортными средствами" и №1388 "Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятии с учета автомобилей", регулирующих порядок получение водительского удостоверения и регистрации транспортных средств.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Согласно сообщению, вводится обязательный практический экзамен о праве управления транспортными средствами для категорий A1, А и В1. Этот экзамен будет проводиться исключительно на специальных площадках для обучения по начальному управлению.

Для категории В также вводятся новые правила, согласно которым практический экзамен будет проводиться в условиях дорожного движения на маршрутах, определяемых территориальными сервисными центрами МВД.

Кроме того, правительством были расширены возможности электронного кабинета водителя и портала "Дия".

Теперь граждане имеют возможность заказывать в электронной форме услуги государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств, получить временный регистрационный талон в связи с передачей права управления транспортным средством другому физическому лицу или регистрацией транспортного средства на имя другого физического лица для поездки за границу, а также продлить срок хранения номерных знаков перерегистрированных или снятых с учета авто для последующего использования на других транспортных средствах владельца.

Согласно изменениям, в "Дии" также внедрена возможность обмена водительского удостоверения, изготовленного на бланке, на водительское удостоверение в электронной форме и наоборот.

Кроме того, у водителей теперь есть возможность заключить возможность нанесения специальных индивидуальных идентификационных номеров или дублирование первичных идентификационных номеров транспортных средств.

Напомним, в МВД анонсировали онлайн-запись на практический экзамен и другие изменения до конца года. Теперь талончик на теоретический экзамен можно получить и дистанционно, а на практический – только в терминале сервисного центра.

Автор:
Татьяна Гойденко