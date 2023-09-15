Кабмин изменил процедуру сдачи практических экзаменов для получения водительских удостоверений

15 сентября правительство Украины внесло изменения в два постановления №340 "Об утверждении положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуске граждан к управлению транспортными средствами" и №1388 "Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятии с учета автомобилей", регулирующих порядок получение водительского удостоверения и регистрации транспортных средств.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Согласно сообщению, вводится обязательный практический экзамен о праве управления транспортными средствами для категорий A1, А и В1. Этот экзамен будет проводиться исключительно на специальных площадках для обучения по начальному управлению.

Для категории В также вводятся новые правила, согласно которым практический экзамен будет проводиться в условиях дорожного движения на маршрутах, определяемых территориальными сервисными центрами МВД.

Кроме того, правительством были расширены возможности электронного кабинета водителя и портала "Дия".

Теперь граждане имеют возможность заказывать в электронной форме услуги государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств, получить временный регистрационный талон в связи с передачей права управления транспортным средством другому физическому лицу или регистрацией транспортного средства на имя другого физического лица для поездки за границу, а также продлить срок хранения номерных знаков перерегистрированных или снятых с учета авто для последующего использования на других транспортных средствах владельца.

Согласно изменениям, в "Дии" также внедрена возможность обмена водительского удостоверения, изготовленного на бланке, на водительское удостоверение в электронной форме и наоборот.

Кроме того, у водителей теперь есть возможность заключить возможность нанесения специальных индивидуальных идентификационных номеров или дублирование первичных идентификационных номеров транспортных средств.

Напомним, в МВД анонсировали онлайн-запись на практический экзамен и другие изменения до конца года. Теперь талончик на теоретический экзамен можно получить и дистанционно, а на практический – только в терминале сервисного центра.