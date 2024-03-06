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Украинские частные компании смогут производить номерные знаки для авто
Министерство внутренних дел разрешило частным компаниям производить номерные знаки для транспортных средств. Благодаря новому постановлению Кабинета Министров от 25 июля 2023 года № 774, компании теперь могут официально подавать заявки на изготовление номеров, соблюдая четко установленные правила и стандарты.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
По его словам, это нововведение упрощает процедуру регистрации транспортных средств, делая процесс более прозрачным и удобным для водителей.
Компании, которые будут отвечать всем требованиям, будут включены в Реестр хозяйствующих субъектов и смогут предлагать индивидуальные буквенно-цифровые комбинации по выбору клиентов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отмечено, что приказ МВД от 30 января 2024 года № 53 позволяет производить номера серий ОА, ОВ, ОС, ОЭ, ОН, ОИ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA и других, что значительно расширяет возможности для личного выбора номерных знаков
Он добавил, что ни одна компания еще не была включена в Единый реестр из-за недавнего принятия изменений, но ожидается, что эта инициатива значительно улучшит сервисные услуги МВД и удовлетворит спрос на индивидуализированные номерные знаки в Украине.
Добавим, что в ноябре 2023 правительство приняло новые тарифы на стоимость платных номерных знаков. Специально предназначенные номера для мопедов, прицепов и мотоциклов теперь обойдутся в 2 тысячи гривен, а стоимость отдельных специальных комбинаций цифр для автомобилей будет стартовать с 4 тысяч. При этом, самые дорогие автомобильные знаки 0001, 0007 и 7777. Их цена - 80 000 грн,