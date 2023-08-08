Кабмин разрешил получать номера и техпаспорт на авто по почте

Кабинет министров установил возможность получения по желанию и за дополнительную плату свидетельства о регистрации транспортного средства или номерных знаков с использованием средств почтовой связи, в частности через курьера.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 8 августа. Соответствующие изменения внесены в положение о порядке государственной регистрации, перерегистрации и снятия транспорта с учета.

Как уточняют в Министерстве внутренних дел, речь идет о получении таким образом свидетельства о регистрации (техпаспорта) или номеров, оформленных через портал "Дія" или Электронный кабинет водителя.

Также на период действия военного положения правительство разрешило пересылать водительские права на право управления транспортными средствами соответствующей категории в международных почтовых отправлениях.

Таким образом, граждане Украины за границей смогут осуществить обмен водительского удостоверения через "Дію" или ЭКВ и получить пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны.

Кроме того, изменениями, внесенными в положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска к управлению транспортом, предусмотрено внедрение автоматических проверок в отношении водителей по реестрам и базам информации, доступ к которым имеет МВД.

Речь идет о проверке данных, необходимых для допуска водителя к управлению, для оформления, персонализации, выдачи, обмена или возврата водительских удостоверений, госрегистрации (перерегистрации) или снятия с учета транспорта, оформления и выдачи регистрационных документов и номерных знаков.

В МВД также анонсировали запуск в сентябре услуги регистрации автомобиля онлайн и напомнили, что водительское удостоверение уже сейчас можно обменять через приложение "Дія" или ЭКВ и получить по почте в пределах Украины: за неполный год этой опцией воспользовались более 25 тысяч человек.

Напомним также, что с 7 августа в Украине заработала услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля в онлайн-режиме через Электронный кабинет водителя.