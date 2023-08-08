Украинцы теперь могут регистрировать машины в автосалонах

Теперь автосалоны смогут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности, а также необязательными теперь становятся "транзитные" номерные знаки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что вступило в силу Постановление Кабинета Министров № 437, вносящее изменения в процедуру первой регистрации на территории Украины новых авто. Благодаря этим изменениям, автосалоны получили возможность генерировать доверенность на право представлять интересы покупателя. Теперь такую доверенность сторонам можно подписать прямо в автосалоне без нотариуса.

Как подчеркивают в ведомстве, покупатель теперь получает возможность сэкономить время и деньги.

"Доверенность, а также акт-прием передачи транспортного средства формируется с помощью Единого государственного реестра, на них можно наложить электронную цифровую подпись или подписать бумажный бланк — зависит от того, как удобно покупателю", - отмечают в МВД.

Там добавляют, что благодаря тому, что автосалоны могут генерировать акты приемки-передачи транспортных средств в электронном виде, а также отмену обязательного осмотра новых транспортных средств Экспертной службой МВД, получение "транзитных" номерных знаков для разовых поездок при регистрации нового авто тоже становится необязательным. Покупатель может отказаться от них, информация о чем будет указана в акте осмотра и/или приемки.

"После оформления необходимых документов между покупателем и продавцом, представитель автосалона может посетить сервисный центр МВД вместо покупателя. И соответственно, получить свидетельство о регистрации транспортного средства на имя покупателя и номерные знаки — при этом автомобиль может вообще не покидать территорию салона. А новому владельцу остается только забрать уже зарегистрированное транспортное средство у продавца", - отметили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что нововведения упрощают государственную регистрацию новых транспортных средств и не касаются подержанных автомобилей.

"Раньше для такой регистрации покупатель должен был обратиться к нотариусу для оформления доверенности, если хотел поручить регистрацию автомобиля продавцу. Кроме этого, необходимо было закрепить красные номерные знаки для разовых поездок, чтобы транспортное средство могло доехать до сервисного центра МВД", - объясняют в МВД.

Напомним, в Украине с 7 августа заработала услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля. Заказать услугу можно по типу транспортного средства.

Воспользоваться услугой можно через электронный кабинет водителя: https://e-driver.mvs.gov.ua/login. На одно транспортное средство гражданин может заказать и получить только один номерной знак.

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