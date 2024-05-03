В рамках платформы "Сделано в Украине" Хмельницкая область получит 1,45 млрд грн

3 мая во время визита в Хмельницкий президент представил экономическую платформу "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский принял участие в презентации экономической платформы "Сделано в Украине".

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

"Для меня очень важно создать платформу Made in Ukraine, чтобы знать в лицо отечественных производителей, кто дает рабочие места и силу нашему бюджету для поддержки воинов", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что эта инициатива призвана поддерживать отечественных производителей, особенно работающих с начала войны и помогающих украинской экономике.

Зеленский также подчеркнул важность обеспечения устойчивой работы энергосистемы области и защиты гражданского населения от ракетных ударов.

Первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что регулярные встречи с бизнесом в регионах являются ключевой составляющей политики "Сделано в Украине". Это позволяет решать как локальные проблемы предпринимателей, так и вызовы для целых отраслей.

"Возьмем Харьковщину - мы разрешили местным властям освободить бизнес от региональных налогов, а государство компенсирует эти средства. Также сделали скидку 30% на железнодорожные перевозки для аграриев и расширили микрогранты", - привела пример Свириденко.

Она сообщила, что в этом году в рамках платформы для Хмельницкой области предусмотрено не менее 1,45 млрд грн помощи. Эта сумма может возрасти, если больше бизнесов региона примут участие в соответствующих программах поддержки.

В Украине открываются офисы "Сделано в Украине"

Напомним, в Украине начали открывать офисы "Сделано в Украине". Такие офисы уже появились в центрах двух приграничных областей – Чернигове и Сумах. Также офис открыт в Днепре и для области на этот год предусмотрено более 3,2 млрд. грн. в рамках всех программ поддержки.

19 апреля открытие состоялось первого регионального офиса национальной экономической платформы "Сделано в Украине" в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Предприниматели Буковины в рамках программ поддержки бизнеса "Сделано в Украине" могут рассчитывать как минимум на 800 млн грн государственной поддержки.

19 апреля в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области также состоялось открытие первого регионального офиса национальной экономической платформы "Сделано в Украине".

Заметим, что Кабинет министров дополнительно направит по экономическим направлениям 1 млрд 200 млн грн на Черниговщину.

В общей сложности в бюджет заложено 45 миллиардов гривен в поддержку предпринимателей в этом году.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о популяризации товаров украинского производства, и бренд "Сделано в Украине", а соответствующее торговая марка была зарегистрирована 8 марта.