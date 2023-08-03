Авиакатастрофа в Броварах. ГСЧС отстраняет сотрудников, которым объявлены подозрения

Госслужба по чрезвычайным ситуациям решила отстранить должностных лиц, которым были объявлены подозрения в деле авиакатастрофы в Броварах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ГСЧС уверяют, что предоставили все материалы, необходимые для проведения расследования.

"На сегодняшний день ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ДБР объявило подозрение", – говорится в сообщении.

Также в Службе отметили, что не уполномочены комментировать версии о причинах авиакатастрофы, а также публиковать какую-либо информацию, связанную с проведением следственных действий.

Гибель руководства МВД: расследование катастрофы

18 января в Броварах Киевской области рядом с детсадом упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. По официальным данным, в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что считает падение вертолета с руководством МВД на детсад не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за нее в Украине "несчастных случаев больше нет".

3 августа стало известно, что по делу катастрофы объявлено подозрения пяти сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на балансе которой был вертолет.

Чиновникам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины).

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, несмотря на внутренние инструкции и требования законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами.

У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. И ни одно из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменило и не перенесло вылет до момента наступления благоприятной погоды.