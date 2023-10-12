У Броварах показали, яким буде після реконструкції дитсадок, на який впав вертоліт з керівництом МВС

У Броварах розпочалася реконструкція закладу дошкільної освіти "Джерельце", будівля якого була пошкоджена внаслідок падіння в січні вертольоту з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, яке внаслідок цього загинуло.

Як зазначають у Київській обласній військовій адміністрації, роботи будуть виконані за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. При цьому в межах реконструкції заплановано не лише відновити пошкоджений об’єкт.

Проєктом відбудови передбачено перепланувати окремі приміщення, облаштувати ліфти, добудувати шість сходових кліток. Крім того, заплановано влаштувати додаткові входи до будівлі та шляхи евакуації. Також запроєктовано два окремі зали для музичних та фізкультурних занять.

Фото: Київська ОВА

Будівля закладу розрахована на 270 дітей (14 груп). Наголошується, що ремонт буде виконано з дотриманням усіх пожежних вимог та урахуванням інклюзивності. Наразі на об’єкті тривають підготовчі роботи. В планах – завершити будівництво протягом 14 місяців.

Проєкт оновленого садочка представили громадськості у Броварах 12 жовтня. На зустрічі були представники департаменту регіонального розвитку ОВА, місцевої влади, підрядники, вихователі та батьки вихованців. Серед присутніх були й представники руху "ДоброБат", які долучаться до реконструкції та проведуть окремі демонтажні роботи.

Фото: Київська ОВА

"Нашим першочерговим завданням є відновлення освітніх закладів. Адже діти – це майбутнє нашої країни. Вони мають відвідувати сучасні та безпечні школи та садки, обладнані усім необхідним. Саме таким буде оновлене "Джерельце". Уже є всі необхідні документи та фінансування для здійснення реконструкції. Сьогодні роботи переходять в активну фазу", – зазначив на зустрічі заступник начальника ОВА Микола Бойко.

Він додав, що процес будівництва буде абсолютно прозорим та відкритим: виконання робіт контролюватимуть спеціальні комісії із залученням представників обладміністрації, міської влади, працівників дитячого садка та активістів.

Падіння гелікоптера з керівництвом МВС

Нагадаємо, що за офіційними даними, 18 січня внаслідок падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок "Джерельце" в Броварах та у двір біля нього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина. 25 осіб, зокрема 11 дітей, було поранено.

Зокрема, серед загиблих були міністр внутрішнх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк.

Також загинули керівник охорони міністра Михайло Павлушко, фотограф МВС Микола Анацький, а також старший оперуповноважений в особливо важливих справах департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Андрій Маринченко.

Розслідування катастрофи з загибеллю міністра

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок не нещасним випадком, а наслідком війни, оскільки через неї в Україні "нещасних випадків більше немає". Також він пообіцяв прилюднити причини катастрофи гелікоптера в Броварах, щойно вони з'ясуються.

В інтерв'ю, опублікованому 31 липня, генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що версія про замах на життя керівництва МВС під час розслідування катастрофи не підтвердилася.

Вже 3 серпня п’ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій Держбюро розслідувань повідомило про підозру у цій справі. Зокрема, посадовців управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підозрюють в порушенні правил безпеки польотів (частина 3 статті 276 Кримінального кодексу).

В свою чергу, начальника служби безпеки польотів цього ж загону підозрюють у службовій недбалості (частина 2 статті 367 КК). Їх відсторонили від роботи. Перших чотирьох було заарештовано, а п'ятого - відправлено під домашній арешт.