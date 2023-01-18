Зеленский обещает обнародовать причины катастрофы вертолета в Броварах, как только они выяснятся

Президент Владимир Зеленский обещает, что причины катастрофы вертолета в Броварах Киевской области 18 января, приведшей к гибели руководства Министерства внутренних дел, будут обнародованы, как только будут установлены. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"СБУ начато уголовное производство по факту этого страшного происшествия. Я поручил руководителю Службы безопасности Украины во взаимодействии со всеми другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства катастрофы... Как только будут установлены четкие факты, что именно привело к катастрофе, мы предоставим эту информацию", - отметил глава государства.

Он добавил, что спасательная операция на месте падения вертолета ГСЧС длилась почти девять часов: к тушению пожара, поиску, спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей, в том числе спасатели, сотрудники полиции, бойцы Нацгвардии, медики, психологи и сотрудники СБУ.

Президент отдельно поблагодарил воспитательниц детского сада, на территорию которого упал вертолет, "за четкие действия, за то, что выводили детей", а также местных жителей, которые помогали и детям, и раненым.

Он повторил официальную информацию о гибели именно 14 человек, среди которых один ребенок, и выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Еще 25 человек, в том числе 11 детей, по его словам, получили ранения.

"Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным", – добавил Зеленский.

По его словам, кроме назначения главы Национальной полиции Игоря Клименко исполняющим обязанности министра, были распределены и обязанности, за выполнение которых отвечал Монастырский в контексте обороны Украины и обеспечения безопасности государства.

"Граница, ситуация на прифронтовой территории, участие Нацгвардии и полиции в боевых действиях - контроль сохраняется", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что ранее в среду Зеленский заявил, что считает падение вертолета с руководством МВД на детский сад "Джерельце" в Броварах не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за нее в Украине "несчастных случаев больше нет".