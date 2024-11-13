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У передчутті Нового року. Оренда будинків в Карпатах почала дорожчати вже в листопаді

Карпати, приватні будинки
Найдорожче подобова оренда традиційно коштує в Буковелі. Фото: ЛУН

В Карпатах стартував зимовий сезон: скільки коштує оренда житла у найпопулярніших місцях

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Найпопулярніші курортні локації на Львівщині та Івано-Франківщині пропонують різні варіанти для подобової оренди житла: від приватних будинків та готелів до кімнат і хостелів. 

Цього року ціни на оренду зросли, у першу чергу в популярних рекреаційних локаціях.

Як свідчать дані аналізу ОLX Нерухомість, найдорожча подобова оренда традиційно в Буковелі. У селі Поляниця в середньому будинок можна подобово орендувати за 4 750 грн - це на 19% більше за показник минулого року. 

Слідом за вартість йде село Татарів, де будинок подобово можна орендувати за 3 200 грн. Це на 7% дорожче, ніж торік. Поряд у Микуличинах будинок коштуватиме в середньому 2 500 гривент - як і минулого року. 

Фото 2 — У передчутті Нового року. Оренда будинків в Карпатах почала дорожчати вже в листопаді
Ціни на Буковелі та Драгобраті готуються до Нового року. Ілюстрація: скрін оголошень ОLX Нерухомість

Житло в будинку в Яремче обійдеться у  1800 грн - це на 10% дешевше, ніж торік. Останні кілька років у місті активно ведеться будівництво багатоквартирних житлових комплексів. Орендувати квартиру обійдеться дорожче — в середньому 2 400 грн за добу.  

У популярному селищі Ворохта будинок можна орендувати за 1 800 грн. За рік ціни здорожчали на 20%. У Яблуниці (курорт Драгобрат) ціна за рік не змінилась й становить 1 500 грн за оренду житла в будинку подобово. 

На Львівщині популярними є Славсько та Сколе. Оренда житла в будинку у Сколе становить 2 250 (+12,5%), а в Славсько - 2 000 грн (+10%). 

Оренда житла в будинках у Карпатах залишається найдорожчим способом відпочинку. За рік ціни зросли, в середньому на 10-15%. Дешевше обійдуться місця в готелях та базах відпочинку. Слід також врахувати, що з початком високого сезону, а в Карпатах це останні тижні грудня та початок січня, ціни можуть значно зрости. 

За даними маркетплейсу, в готелі або на базі відпочинку ціни  дещо дешевші. Наприклад, в Яремче номер можна зняти за 800 грн, Славсько - 1 100 грн, Микуличинах та Ворохті - 600 грн.

Автор:
Леся Соловчук