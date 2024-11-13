В предвкушении Нового года. Аренда жилья в Карпатах начала дорожать уже в ноябре

В Карпатах стартовал зимний сезон: сколько стоит аренда жилья в самых популярных местах

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Самые популярные курортные локации во Львовской и Ивано-Франковской областях предлагают различные варианты для посуточной аренды жилья: от частных домов и гостиниц до комнат и хостелов.

В этом году цены на аренду выросли, в первую очередь, в популярных рекреационных локациях.

Как свидетельствуют данные анализа ОLX Недвижимость, самая дорогая аренда посуточно традиционно в Буковеле. В селе Поляница в среднем дом можно посуточно арендовать за 4 750 грн — это на 19% больше показателя прошлого года.

Следом за стоимость идет село Татаров, где дом посуточно можно арендовать жилье за 3 200 грн. Это на 7% дороже, чем в прошлом. Рядом в Микуличинах дом будет стоить в среднем 2 500 гривен — как и в прошлом году.

Цены в Буковеле и Драгобрате готовятся к Новому году. Иллюстрация: скрин объявлений ОLX Недвижимость

Жилье в доме в Яремче обойдется в 1800 грн – это на 10% дешевле, чем в прошлом. В последние несколько лет в городе активно ведется строительство многоквартирных жилых комплексов. Арендовать квартиру обойдется дороже – в среднем 2 400 грн в сутки.

В популярном поселке Ворохта дом можно арендовать за 1800 грн. За год цены подорожали на 20%. В Яблунице (курорт Драгобрат) цена за год не изменилась и составляет 1500 грн за аренду жилья в доме посуточно.

На Львовщине популярностью пользуются лыжные локации Славское и Сколе. Аренда жилья в доме в Сколе составляет 2 250 (+12,5%), а в Славском – 2 000 грн (+10%).

Аренда жилья в домах в Карпатах остается самым дорогим способом отдыха. За год цены выросли в среднем на 10-15%. Дешевле обойдутся места в отелях и базах отдыха. Следует также учесть, что с началом высокого сезона, а в Карпатах это последние недели декабря и начало января цены могут значительно возрасти.

По данным маркетплейса, в отеле или на базе отдыха цены несколько дешевле. Например, в Яремче номер можно снять за 800 грн, Славское – 1 100 грн, Микуличинах и Ворохте – 600 грн.