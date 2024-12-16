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Укренерго скасувало відключення світла на 17 грудня
17 грудня українці весь день проведуть зі світлом. "Укренерго" не планує застосовувати заходи обмеження споживання.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
У разі зміни ситуації про це повідомлять додатково.
Водночас енергетики закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 8:00 до 22:00.
Додамо, що з 16 грудня відключення електроенергії уперше здійснюватимуть за новими графіками, які передбачають розподіл кожної з шести черг на дві підгрупи.
Так, час застосування й обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
- 00 – 08:00 — одна черга відключень
- 08:00 – 12:00 — дві черги відключень
- 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень
- 15:00 – 17:00 — дві черги відключень
- 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень
- 19:00 – 20:00 — одна черга відключень
Тим часом для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 21:00.
Нагадаємо, з метою забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами, Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.