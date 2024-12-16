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Укренерго скасувало відключення світла на 17 грудня

Укренерго скасувало відключення світла на 17 грудня
Ілюстрація: freepik

17 грудня українці весь день проведуть зі світлом. "Укренерго" не планує застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У разі зміни ситуації про це повідомлять додатково.

Водночас енергетики закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 8:00 до 22:00.

Додамо, що з 16 грудня відключення електроенергії  уперше здійснюватимуть  за новими графіками, які передбачають розподіл кожної з шести черг на дві підгрупи. 

Так, час застосування й обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

  • 00 – 08:00 — одна черга відключень
  • 08:00 – 12:00 — дві черги відключень
  • 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень
  • 15:00 – 17:00 — дві черги відключень
  • 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень
  • 19:00 – 20:00 — одна черга відключень 

Тим часом для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 21:00.

Нагадаємо, з метою забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами, Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

Автор:
Тетяна Гойденко