НКРЕКП ініціювала підвищення тарифів на передачу електроенергії на 30%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) опублікувала проєкт постанови, в якому передбачено підвищення тарифу на передачу електроенергії на 30%, до 686,23 грн/МВт·год, для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії). Про це йде мова в матеріалі "ПСО для "зелених", техвитрати та обмеження: з чого складається тариф на передачу НЕК "Укренерго", опублікованому на Delo.ua.

Регулятор 10 грудня планував затвердити розмір тарифу на передачу на 2025 р. на рівні 678,58 грн/МВт·год, але розгляд питання було перенесено для доопрацювання. Невдовзі після цього, на веб-сайті НКРЕКП було оновлено проєкт постанови щодо встановлення тарифу, вже з цифрою — 686,23 грн/МВт·год, для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії). А для "зелених" металургів тариф може скласти 359,55 грн/МВт·год.

У структурі запропонованого тарифу майже половину займають витрати на виконання спецобовʼязків для забезпечення загальносуспільних інтересів, тобто ПСО, — понад 32 млрд грн. З цієї суми 78% — це витрати на послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств, від яких залежать виплати генерації за "зеленим" тарифом. Прогнозований середній "зелений" тариф на наступний рік — 6437 грн/МВт·год.

На купівлю електроенергії з метою компенсації технологічних витрат "Укренерго" наступного року може витратити 14,9 млрд грн, ця сума вже з урахуванням закупівлі імпортної електрики для техвитрат у січні-лютому 2025 р. За попередніми розрахунками, прогнозується, що 84% електроенергії для покриття техвитрат закуповуватиметься на ринку двосторонніх договорів, решта — РДН та балансуючий ринок. На 2024 рівень закладених витрат за цією статтею становив 12,8 млрд грн.

Бізнес проти підвищення тарифу на передачу електроенергії

На початку листопада НКРЕКП опублікувала проєкт постанови, за яким планувалось підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на рівні 665,26 грн за МВт-год, що на 25,8% більше за тариф на поточний рік. Відповідне рішення регулятор схвалив на засіданні 13 листопада.

Разом з цим представники бізнесу виступили проти цієї ініціативи регулятора. Зокрема Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа) у відкритому листі до влади заявила, що зростання тарифу на передачу електроенергії призведе до значного зростання витрат виробників феросплавів.

Спілка виробників будматеріалів попередила, що підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до зростання цін на будматеріали.

Тим часом у Федерації роботодавців України підрахували, що додаткові витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу е/е сягнуть 13 млрд грн.