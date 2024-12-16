НКРЭКУ инициировала повышение тарифов на передачу электроэнергии на 30%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) опубликовала проект постановления, в котором предусмотрено повышение тарифа на передачу электроэнергии на 30% до 686,23 грн/МВт·ч, для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии ). Об этом идет речь в материале "ПСО для "зеленых", техрасходы и ограничения: из чего состоит тариф на передачу НЭК "Укрэнерго", опубликованном на Delo.ua.

Регулятор 10 декабря планировал утвердить размер тарифа на передачу в 2025 г. на уровне 678,58 грн/МВт·ч, но рассмотрение вопроса было перенесено для доработки. Вскоре после этого, на веб-сайте НКРЭКУ был обновлен проект постановления по установлению тарифа, уже с цифрой — 686,23 грн/МВтч, для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии). А для "зеленых" металлургов тариф может составить 359,55 грн/мВтч.

В структуре предложенного тарифа почти половину занимают расходы на выполнение спецобязанностей для обеспечения общеобщественных интересов, то есть ПСО — более 32 млрд грн. от которых зависят выплаты генерации по "зеленому" тарифу. Прогнозируемый средний "зеленый" тариф на следующий год — 6437. грн/МВт·час.

На покупку электроэнергии в целях компенсации технологических затрат "Укрэнерго" в следующем году может потратить 14,9 млрд грн, эта сумма уже с учетом закупки импортного электричества для техзатрат в январе-феврале 2025 г. По предварительным расчетам, прогнозируется, что 84% электроэнергии для покрытия техрасходов будут закупаться на рынке двусторонних договоров, остальные — РДН и балансирующий рынок. На 2024 г. уровень заложенных расходов по этой статье составил 12,8 млрд грн.

Бизнес против повышения тарифа на передачу электроэнергии

В начале ноября НКРЭКУ опубликовала проект постановления, по которому планировалось повысить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на уровне 665,26 грн за МВт-час, что на 25,8% больше тарифа на текущий год. Соответствующее решение регулятор одобрил на заседании 13 ноября .

При этом представители бизнеса выступили против этой инициативы регулятора. В частности, Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) в открытом письме к власти заявила, что рост тарифа на передачу электроэнергии приведет к значительному росту затрат производителей ферросплавов.

Союз производителей стройматериалов предупредил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту цен на стройматериалы.

Между тем, в Федерации работодателей Украины подсчитали, что дополнительные расходы бизнеса от повышения тарифа на передачу э/э достигнут 13 млрд грн.