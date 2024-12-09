Міненерго змінило правила для графіків відключення світла: що це дасть

З метою забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами, Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

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Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що відповідний наказ Міненерго від 27 листопада 2024 року №439 набрав чинності 3 грудня 2024 року.

Нові правила застосування графіків

Так, згідно з Інструкцією, змінюється підхід щодо складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Зокрема, ГПВ складаються двічі на рік за результатами проведення літнього та зимового режимного дня вимірів кожного ОСР (оператора системи розподілу). Графіки складаються в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день. Вони розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга додатково складається із 2 рівних підчерг), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня.

Повідомляється, що складені графіки розподіляються на 6 рівних за навантаженням блоків і складаються на кожен день тижня так, щоб запобігати коливанням навантаження при одночасному переході з однієї черги (або підчерги) на іншу.

В Міненерго уточнюють, що графіки для цих 6 блоків навантаження складаються на кожен день тижня по застосуванню черг (або підчерг) на кожні 30 хвилин доби та зміщені на 30 хвилин один від одного для забезпечення одночасного відключення черги (підчерги) в одному блоці, та включення черги (підчерги) у іншому блоці.

На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування діють такі правила:

максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин. Можливе відхилення не може становити більше ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря;

подальший період електрозабезпечення споживачів після відключення має бути не менше 2 годин, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.

Крім того, світло не вимикатимуть критично важливим об’єктам, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.

У разі виникнення порушення режиму роботи ОЕС України внаслідок дефіциту електричної потужності та/або порушення граничних перетоків потужності або недопустимого перевантаження устаткування, з метою збалансування роботи ОЕС України:

Що дають прийняті зміни?

Як наголошують в Міненерго, завдяки прийнятим змінам:

оновлений механізм регулювання графіків погодинного відключення споживачів буде більш гнучкий і контрольований;

зміна розподілу на рівномірні черги і підчерги дозволить відключати при застосуванні ГПВ меншу кількість споживачів;

завдяки уніфікації в усіх регіонах буде застосовуватись єдиний механізм розподілу, відключення будуть більш рівномірними і справедливими – за чіткою черговістю.

В Міненерго наголошують, що наразі обленерго у всіх регіонах мають адаптувати свої графіки згідно з оновленою інструкцією і проінформувати споживачів.

Зауважимо, наразі в Україні бракує генерації, а один із блоків АЕС перебуває у стані зупинки.

Відключення електроенергії в країні нині відбуваються нерівномірно, хоча загальна кількість годин без світла для споживачів за місяць приблизно однакова, але протягом тижня чи доби відключення можуть суттєво коливатися. Обленерго отримують накази від "Укренерго" про відключення певних черг споживачів, після чого самі визначають, які саме черги й на який період відключати. Тому в деяких регіонах відключення тривають по 3-4 години, а в інших — по 2 години, причому з різною частотою.

Графіки вимкнення світла в Україні 9 грудня

У понеділок, 9 грудня, у низці регіонів України діятимуть графіки вимкнення електроенергії - для побутових споживачів з 08:00 до 19:00, повідомляє "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів: 08:00 - 19:00 - одна черга відключень,

для промисловості та бізнесу - 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", – йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" також наголосили, що ремонтні роботи тривають – енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.