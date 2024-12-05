В "Укренерго" пояснили, чому не будують підземні підстанції в Україні

У НЕК "Укренерго" вважають недоцільним і досить проблематичним будівництво підземних підстанцій, виходячи з високої вартості таких об'єктів і низки інших технічних проблем.

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Про це повідомив голова Офісу ідентифікації та протидії загрозам об'єктам критичної інфраструктури "Укренерго" Сергій Назаренко, передає Інтерфакс-Україна.

Рано закопувати енергетику

"Думаю, нам рано ще закопувати нашу енергосистему під землю. Вона ще попрацює. Так, це робиться в деяких країнах, наприклад, у Японії, але через дефіцит місця. У нас, виходячи з вартості, часу, технічних проблем, тому що буде необхідне зовсім інше обладнання, ці рішення є досить проблематичними, принаймні в короткостроковій перспективі", - заявив Назаренко.

За його словами, це дуже затратні рішення, зокрема через застосування елегазу.

"Якщо порівнювати будівництво наземної та підземної підстанції, то, напевно, це буде в рази дорожче, навіть без систем захисту. Досить дорогі й елегазові технології, які застосовують у такому разі", - аргументував свою думку Назаренко.

Він додав, що в разі пошкодження підземної підстанції високоточною зброєю, її відновлення є неможливим.

Зауважимо, у зв’язку з нападами на енергетичну інфраструктуру України існує необхідність у створенні нової складової енергосистеми. Це передбачає розробку мережі малих генеруючих станцій, які буде важко та затратно атакувати через їх велику кількість.

Більшість енергооб’єктів України забезпечені другим рівнем захисту від атак РФ

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що більшість енергооб’єктів країни забезпечені другим рівнем захисту, що дозволяє мінімізувати наслідки атак РФ, передає "Суспільне".

"На сьогодні велика кількість об’єктів є закритими другим рівнем захисту, що дає нам мінімізацію наслідків. Єдиним комплексним захистом є засоби ППО. І будь-який військовий це підтвердить. Бо коли летить тритонна бомба, то лише єдиний захист - це збити її перед об’єктом" - заявив Колісник.

Нагадаємо, що в квітні 2024 року тодішній віцепремʼєр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначав, що основний фокус у захисті 22 підстанцій був на другому рівні захисту. Йдеться про бетонні конструкції від ударних дронів, які на більшості цих об'єктів вже побудовано: зокрема, такий захист вже було успішно випробувано і під час реальних атак.

Зауважимо, відтепер моніторингові місії МАГАТЕ будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій, адже надійне зовнішнє електропостачання має важливе значення для забезпечення безпеки АЕС, а напади на електричну мережу створюють значні проблеми і ризики для безпеки атомних електростанцій.