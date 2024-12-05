В "Укрэнерго" объяснили, почему не строят подземные подстанции в Украине

В НЭК "Укрэнерго" считают нецелесообразным и достаточно проблематичным строительство подземных подстанций исходя из высокой стоимости таких объектов и ряда других технических проблем.

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Об этом сообщил глава Офиса идентификации и противодействия угрозам объектам критической инфраструктуры "Укрэнерго" Сергей Назаренко, передает Интерфакс-Украина.

Рано закапывать энергетику

"Думаю, нам рано еще закапывать нашу энергосистему под землю. Она еще поработает. Да, это делается в некоторых странах, например, в Японии, но из-за дефицита места. У нас, исходя из стоимости, времени, технических проблем, потому что будет необходимо. совсем другое оборудование, эти решения достаточно проблематичны, по крайней мере в краткосрочной перспективе", — заявил Назаренко.

По его словам, это очень затратные решения, в частности, из-за применения элегаза.

"Если сравнивать строительство наземной и подземной подстанции, то, наверное, это будет в разы дороже, даже без систем защиты. Достаточно дорогостоящие и элегазовые технологии, применяемые в таком случае", — аргументировал свое мнение Назаренко.

Он добавил, что в случае повреждения подземной подстанции высокоточным оружием, ее восстановление невозможно.

Заметим, что в связи с нападениями на энергетическую инфраструктуру Украины существует необходимость в создании новой составляющей энергосистемы. Это предполагает разработку сети малых генерирующих станций, которые будут тяжело и затратно атаковать из-за их большого количества.

Большинство энергообъектов Украины обеспечено вторым уровнем защиты от атак РФ

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что большинство энергообъектов страны обеспечены вторым уровнем защиты, позволяющим минимизировать последствия атак РФ, передает "Суспільне".

"На сегодняшний день большое количество объектов закрыты вторым уровнем защиты, что дает нам минимизацию последствий. Единственной комплексной защитой являются средства ПВО. И любой военный это подтвердит. Ведь когда летит трехтонная бомба, то только единственная защита — это сбить ее перед объектом" — заявил Колесник.

Напомним, что в апреле 2024 тогдашний вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отмечал, что основной фокус в защите 22 подстанций был на втором уровне защиты. Речь идет о бетонных конструкциях от ударных дронов, которые на большинстве этих объектов уже построены: в частности такая защита уже была успешно испытана и во время реальных атак.

Заметим, что отныне мониторинговые миссии МАГАТЭ будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций, ведь надежное внешнее электроснабжение имеет важное значение для обеспечения безопасности АЭС, а нападения на электрическую сеть создают значительные проблемы и риски безопасности атомных электростанций.