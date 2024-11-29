Украинские АЭС снизили производство из-за ударов РФ: МАГАТЭ раскритиковали за бездействие

Украинские атомные электростанции снизили производство после новых атак российских террористов на энергетическую инфраструктуру, что усугубляет угрозу ядерной безопасности в условиях войны.

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Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности, как мера пресечения во время широкомасштабных военных действий в стране.

Угроза ядерной безопасности

В МАГАТЭ заявили, что 9 реакторов украинских АЭС снизили свою мощность. Один реактор на Ровенской АЭС был отключен от сети, а Хмельницкая АЭС потеряла связь с двумя линиями электропередач.

Сообщений о прямом повреждении АЭС не поступало. Однако удары повлияли на электрические подстанции для передачи и получения электроэнергии за пределами площадки.

"Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию в районах, где расположены основные объекты ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят", — подчеркнул Гросси.

МАГАТЭ не исполняет свою роль по срочной защите украинских АЭС

МАГАТЭ не выполняет свою роль в срочной защите украинских атомных электростанций от российской ракетной атаки, говорится в заявлении организации Greenpeace в Центральной и Восточной Европе в ответ на масштабные ракетные удары по электроэнергетической системе Украины утром 28 ноября.

Там напомнили, что еще в сентябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским расширить инспекционную миссию МАГАТЭ, включив в нее электроподстанции, ставшие мишенью российских атак.

"Прошло три месяца с тех пор, как МАГАТЭ согласилось разработать план и направить своих инспекторов для защиты украинской энергосистемы. В результате состоялось лишь шесть инспекций, последняя из которых – в октябре 2024-го. С тех пор РФ совершила два массированных удара, намеренно нацеленных на украинскую электросеть, угрожая безопасности ее атомных электростанций", – отметили в организации.

После российских ракетных атак 17 ноября Гросси заверил министра энергетики Украины, что агентство "готово организовать соответствующие миссии в ближайшем будущем".

"МАГАТЭ полностью осознает риски, но пока решило не действовать. Будущее, о котором говорит Гросси, происходит прямо сейчас, и это действительно чрезвычайная ситуация, в которой каждый день, каждый час имеет значение. Слова МАГАТЭ не защищают украинские атомные станции от российской ракетной" атаки Где планы МАГАТЭ по поводу постоянной, всесторонней защиты подстанций, которые необходимы для предотвращения коллапса энергосистемы и ядерной катастрофы в Европе?" – заявил Шон Берни, специалист по ядерной энергетике Greenpeace.

Напомним, во время атаки в ночь на 17 ноября российские обстрелы повредили в Украине четыре электрические подстанции, которые Международное агентство по атомной энергии определило как важные для ядерной безопасности.