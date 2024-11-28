В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ повреждены энергообъекты в нескольких регионах — "Укрэнерго"

Ночью и утром 28 ноября Россия осуществила уже 11-ю с начала этого года массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему, в результате чего повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

По информации компании, аварийно-восстановительные работы начались сразу после отмены воздушной тревоги.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного врагом оборудования. Во время воздушной тревоги были введены аварийные отключения, которые продолжают действовать", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным Воздушных сил, в ночь на 28 ноября противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Было обнаружено 188 средств воздушного нападения: три зенитных управляемых ракеты С-300, 57 крылатых ракет Х-101, 28 крылатых ракет "Калибр", три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

По состоянию на 10:30 подтверждены убытки 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр", три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 35 ударных "шахедов".

В 11:50 "Укрэнерго" сообщило об отмене аварийных отключений и возвращении к графикам почасовых отключений.

Обновлено в 13:00. В "Нафтогазе" сообщили, что сегодня утром враг еще раз атаковал объекты группы. Отмечается, что никто не пострадал. "Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам группы. Наши сотрудники и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий", – говорится в сообщении.

14:25. Воздушные силы отмечают, что враг атаковал критическую инфраструктуру – электрические подстанции в разных областях Украины. В общей сложности зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

15:55 "Укрэнерго" информирует, что сегодня объем мер ограничения вынужденно увеличат. До конца суток будут применяться четыре очереди отключения бытовых потребителей одновременно. "Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", – добавили в пресс-службе компании. Там также предупредили, что время применения и ограничения в течение суток могут измениться.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что атаки на энергообъекты происходили по всей Украине. Взрывы раздавались на Волыни, в Ровенской, Хмельницкой, Харьковской и других областях. Подробнее читайте в нашей хронике – Война в Украине: все последние новости.