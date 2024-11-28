Через масовану ракетно-дронову атаку РФ пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах – "Укренерго"

Уночі та вранці 28 листопада Росія здійснила вже 11-ту з початку цього року масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему, внаслідок чого пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах. Про це повідомляє "Укренерго".

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За інформацією компанії, аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після скасування повітряної тривоги.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання. Під час повітряної тривоги були запроваджені аварійні відключення, які наразі продовжують діяти", – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними Повітряних сил, у ніч на 28 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Було виявлено 188 засобів повітряного нападу: три зенітні керовані ракети С-300, 57 крилатих ракет Х-101, 28 крилатих ракет "Калібр", три керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", три керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 35 ударних "шахедів".

Об 11:50 "Укренерго" повідомило про скасування аварійних відключень і повернення до графіків погодинних відключень.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаки на енергообʼкти відбувалися по всій Україні. Вибухи лунали на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Харківщині та інших регіонах. Детальніше читайте в нашій хроніці – Війна в Україні: всі останні новини.