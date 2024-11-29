Українські АЕС знизили виробництво через удари РФ: МАГАТЕ розкритикували за бездіяльність

Українські атомні електростанції знизили виробництво після нових атак російських терористів на енергетичну інфраструктуру, що посилює загрозу ядерній безпеці в умовах війни.

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Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності, як запобіжний захід під час широкомасштабних військових дій в країні.

Загроза ядерній безпеці

У МАГАТЕ заявили, що 9 реакторів українських АЕС знизили свою потужність. Один реактор на Рівненській АЕС був відключений від мережі, а Хмельницька АЕС втратила звʼязок з двома лініями електропередач.

Повідомлень про пряме пошкодження АЕС не надходило. Проте удари вплинули на електричні підстанції для передачі та отримання електроенергії за межами майданчика.

"Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані основні обʼєкти ядерної енергетики та інші обʼєкти, від яких вони залежать", – наголосив Гроссі.

МАГАТЕ не виконує своєї ролі з термінового захисту українських АЕС

МАГАТЕ не виконує своєї ролі щодо термінового захисту українських атомних електростанцій від російської ракетної атаки, ідеться в заяві організації Greenpeace у Центральній та Східній Європі у відповідь на масштабні ракетні удари по електроенергетичній системі України вранці 28 листопада.

Там нагадали, що ще у вересні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі домовився з президентом України Володимиром Зеленським розширити інспекційну місію МАГАТЕ, включивши до неї електропідстанції, які стали мішенню російських атак.

"Минуло три місяці відтоді, як МАГАТЕ погодилося розробити план і направити своїх інспекторів для захисту української енергосистеми. У результаті відбулося лише шість інспекцій, остання з яких – у жовтні 2024-го. Відтоді РФ здійснила два масовані удари, навмисно націлені на українську електромережу, загрожуючи безпеці її атомних електростанцій", – зазначили в організації.

Після російських ракетних атак 17 листопада Гроссі запевнив міністра енергетики України, що агентство "готове організувати відповідні місії в найближчому майбутньому".

"МАГАТЕ повністю усвідомлює ризики, але поки що вирішило не діяти. Майбутнє, про яке говорить Гроссі, відбувається просто зараз, і це справді надзвичайна ситуація, в якій кожен день, кожна година має значення. Слова МАГАТЕ не захищають українські атомні станції від російської ракетної атаки. Де плани МАГАТЕ щодо постійного, всебічного захисту підстанцій, які необхідні для запобігання колапсу енергосистеми та ядерної катастрофи в Європі?" – заявив Шон Берні, фахівець з ядерної енергетики Greenpeace.

Нагадаємо, під час атаки у ніч на 17 листопада російські обстріли пошкодили в Україні чотири електричні підстанції, які Міжнародне агентство з атомної енергії визначило як важливі для ядерної безпеки.