Один з реакторів на українських АЕС зупинений - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що три українські атомні електростанції значною мірою відновили виробництво електроенергії після різкого його скорочення минулого тижня, застосованого як запобіжний крок через атаки на енергосистему.

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Про це йдеться на сайті МАГАТЕ

Зазначається, що з дев’яти реакторів на Хмельницькій, Рівненській і Південноукраїнській АЕС вісім зараз працюють, а один зупинений. Протягом останнього тижня більшість із них поступово наростили потужність після масованого удару Росії 28 листопада по електричній інфраструктурі, однак деякі зовнішні лінії електропередачі залишаються відключеними.

"Стабільна електромережа, яка забезпечує безпечне живлення за межами майданчика, є важливою для забезпечення ядерної безпеки на діючих АЕС України, які є життєво важливими для виробництва електроенергії, необхідної країні, особливо в холодні зимові місяці. Оператори продемонстрували значну стійкість під час і після цього останнього періоду нестабільності мережі, щоб ці станції могли підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію після минулого тижневого скорочення виробництва", – наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що, втім, "крихка ситуація з електромережею залишається джерелом глибокої стурбованості, і МАГАТЕ продовжить уважно стежити за відповідними подіями, включно з подальшими візитами експертів на електричні підстанції, від яких залежать атомні електростанції".

Гроссі закликав "до максимальної стриманості і відмови від дій, що впливають на зовнішнє електропостачання та ядерну безпеку".

Зауважимо, відтепер моніторингові місії МАГАТЕ будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій, адже надійне зовнішнє електропостачання має важливе значення для забезпечення безпеки АЕС, а напади на електричну мережу створюють значні проблеми і ризики для безпеки атомних електростанцій.