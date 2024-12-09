Минэнерго изменило правила для графиков отключения света: что это даст

В целях обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями Министерство энергетики Украины внесло изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что соответствующий приказ Минэнерго от 27 ноября 2024 №439 вступил в силу 3 декабря 2024 года.

Новые правила применения графиков

Так, согласно Инструкции, изменяется подход к составлению и применению графиков почасового отключения электроэнергии (ГПО).

В частности, ГПО складываются дважды в год по результатам проведения летнего и зимнего режимного дня измерений каждого ОСР (оператора системы распределения). Графики составляются в объеме не менее 75% от максимального потребления электрической мощности с 8.00 до 22.00 в режимный день. Они распределяются на 6 равных очередей (каждая очередь дополнительно состоит из 2 равных подчерк), каждая из которых должна поддерживаться в объеме не менее 12,5% общего потребления замеров последнего режимного дня.

Сообщается, что составленные графики распределяются на 6 равных по погрузке блоков и складываются на каждый день недели так, чтобы предотвращать колебания нагрузки при одновременном переходе с одной очереди (или поочереди) на другую.

В Минэнерго уточняют, что графики для этих 6 блоков нагрузки составляются на каждый день недели по применению очередей (или подчерк) на каждые 30 минут суток и смещены на 30 минут друг от друга для обеспечения одновременного отключения очереди (подочереди) в одном блоке и включения очереди (подочереди) в другом блоке.

На период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены действуют следующие правила:

максимальная однократная продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПВ не может превышать 6 часов. Возможное отклонение не может составлять более 1 часа независимо от температуры наружного воздуха;

последующий период электроснабжения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов, без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.

Кроме того, свет не будет выключаться критически важным объектам, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

В случае возникновения нарушения режима работы ОЭС Украины в результате дефицита электрической мощности и/или нарушения предельных перетоков мощности или недопустимой перегрузки оборудования с целью сбалансирования работы ОЭС Украины:

Что дают принятые изменения?

Как отмечают в Минэнерго, благодаря принятым изменениям:

обновленный механизм регулирования графиков почасового отключения потребителей будет более гибок и контролируем;

изменение распределения на равномерные очереди и подчерки позволит отключать при применении ГПО меньшее количество потребителей;

благодаря унификации во всех регионах будет применяться единый механизм распределения, отключения будут более равномерными и справедливыми – по четкой очередности.

В Минэнерго отмечают, что в настоящее время облэнерго во всех регионах должны адаптировать свои графики согласно обновленной инструкции и проинформировать потребителей.

Заметим, что сейчас в Украине не хватает генерации, а один из блоков АЭС находится в состоянии остановки.

Отключения электроэнергии в стране сейчас происходят неравномерно, хотя общее количество часов без света для потребителей за месяц примерно одинаково, но в течение недели или суток отключения могут существенно колебаться. Облэнерго получают приказы от "Укрэнерго" об отключении определенных очередей потребителей, после чего сами определяют какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения продолжаются по 3-4 часа, а в других – по 2 часа, причем с разной частотой.

Графики отключения света в Украине 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, в ряде регионов Украины будут действовать графики отключения электроэнергии – для бытовых потребителей с 08:00 до 19:00, сообщает "Укрэнерго".

Время применения и объем ограничений будут следующими:

для бытовых потребителей: 08:00 – 19:00 – одна очередь отключений,

для промышленности и бизнеса – 07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности.

"Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также отметили, что ремонтные работы продолжаются – энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.