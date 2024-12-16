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Укрэнерго отменило отключение света на 17 декабря

Укрэнерго отменило отключение света на 17 декабря
Иллюстрация: freepik

17 декабря украинцы весь день проведут со светом. "Укрэнерго" не планирует применять меры по ограничению потребления.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В случае изменения ситуации об этом сообщат дополнительно.

В то же время энергетики призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 8:00 до 22:00.

Добавим, что с 16 декабря отключение электроэнергии впервые будет осуществляться по новым графикам, предусматривающим распределение каждой из шести очередей на две подгруппы.

Да, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

  • 00 – 08:00 – одна очередь отключений
  • 08:00 – 12:00 – две очереди отключений
  • 12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений
  • 15:00 – 17:00 – две очереди отключений
  • 17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений
  • 19:00 – 20:00 – одна очередь отключений

Тем временем для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 21:00.

Напомним, в целях обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями, Министерство энергетики Украины внесло изменения в Инструкцию о   составление и применение графиков почасового отключения электроэнергии.

Автор:
Татьяна Гойденко