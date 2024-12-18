Хатинка в Карпатах: як зросли ціни у 10 популярних локаціях за тиждень до Різдва

Зазвичай на Новий рік та різдвяні свята винайняти будинок для відпочинку в Карпатах набагато складніше і дорожче. Проте цього року в деяких курортних містечках ціни не зросли.

Попит на оренду приватних будинків в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській області активізувався ще в листопаді.

Найбільшим попитом користуються рекреаційні локації, наближені до гірськолижних трас, а також відпочинкової інфраструктури.

10 популярних локацій в Карпатах: як зросла ціна на будинки

Найвищі ціни зафіксовані на подобову оренду у Поляниці - на популярному курорті Буковель, повідомили Delo.ua в Olx Нерухомість Якщо порівнювати в динаміці, у грудні 2023-го середня ціна за ніч тут становила 4700 грн. У вересні 2024-го вартість знизилась до 4500 грн, така ж збереглася у жовтні та листопаді. Проте у другій половині грудня вартість проживання різко зросло до - 5500 грн.

Наступає на п'яти Поляниці і сусіднє село Татарів - тут найбільше зросла ціна у абсолютних показниках. У грудні 2023-го за ніч тут платили 3200 грн. У вересні цього року знизилась до 3000 грн, але до листопада повернулась до значення 3100 грн. У грудні ціни в оголошеннях за житло з'явилися цінники 5000 грн.

Зросла ціна на оренду також у Косові. З грудня 2023 по листопад 2024 ціна залишилась незмінною - 2000 грн. У грудні зросла до 3000 грн.

Зафіксоване зростання і в Микуличині: рік тому за ніч тут в середньому платили 2300 грн. З вересня 2024 вартість зросла до 2500 грн. У грудні оренда ще подорожчала до 2800 грн.

Підросли ціни і на гурськолижному курорті в Яблуниці, де в період з грудня 2023 по листопад 2024-го за ніч платили ще 1500 грн,а в грудні 2000 грн.

У Ворохті ціна зросла з 1700 (у грудні 2023-го) до 2000 грн за ніч сьогодні. При чому ціни зросли ще у вересні.

У Славську - популярному гірськолижному курорті на Львівщині - торік ціна була 1850 грн за ніч. У жовтні 2024 - 2400 грн, а в листопаді 2200 грн. У грудні трохи менше - 2000 грн.

Водночас у Яремче ціни на оренду будинків не змінились: як торік у грудні за ніч треба було заплатити 2000 грн, трішки зменшилась ціна у листопаді (до 1800 грн), а у грудні 2024-го - знову 2000 грн за ніч.

У Сколе оренда також залишилась на рівні грудня 2023-го - 2000 грн за ніч, хоча у вересні цього року в оголошеннях просили за хатинки 2250 грн за ніч. У грудні ціна зменшилась 2000 грн.

Ціни на оренду будинків у Київській області

Проте ще вищі ціни, ніж в Карпатах, перед новорічними святами на будинки у Київській області, свідчать дані дослідження.

Богуслав — за рік ціна не змінилась - 1950 грн ніч.

— за рік ціна не змінилась - 1950 грн ніч. Княжичі — у грудні 2023 - 5500 грн. З вересня 2024 - 4000 грн.

— у грудні 2023 - 5500 грн. З вересня 2024 - 4000 грн. Крюківщина - 3550 грн у грудні 2023. У вересні 2024 знизилась до 2300 грн, але у листопаді знову зросла - до 3000 грн.

- 3550 грн у грудні 2023. У вересні 2024 знизилась до 2300 грн, але у листопаді знову зросла - до 3000 грн. Хотів - у грудні 2023 - 27 500 грн за добу. У вересні та жовтні цього року - 16 250 грн, в листопаді - знову 27 500.

У вересні 2024 року кількість відгуків на будинки у цих населених пунктах, якщо порівнювати з груднем 2023, знизилась на 39%. У жовтні кількість відгуків зросла на 36%, до вересня. У листопаді, до жовтня, знизилась на 55%. У грудні (станом на 17 грудня) зросла на 59%, до листопада. Якщо порівнювати грудень 2023 та грудень 2024, то станом на 17 число, зростання кількості відгуків становить 6%.

Як повідомляло раніше Delo.ua, через війну на подобову оренду в Україні зріс попит і ціни. Зокрема за останній рік попит на подобову оренду зріс на 19,3%, пропозиція залишилася на рівні 2023 року, а медіанна ціна зросла на 6%.