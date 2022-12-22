Горнолыжные курорты Европы подорожали: стоимость лучших выросла на 10%

Около 20 самых популярных горнолыжных курортов Европы подняли цены, по меньшей мере, на 10% в новом сезоне. Причина – последствия пандемии Covid-19 и энергетический кризис.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Французский курорт "Авориаз" в Альпах впервые за два года повысил цены на ски-пасс (электронный пропуск на подъемники). Кое-где применяют дополнительные меры экономии энергии. В частности, в Валь-Торансе, еще одном французском курорте, отопление лыжных подъемников теперь автоматически выключается, когда дверь открыта. Лифты в Саас-Фе, Швейцария, работают медленнее, чтобы сэкономить энергию.

Согласно данным Post Office Travel Money и Crystal, неделя на элитном швейцарском курорте Церматт, включая абонементы на подъемники, уроки катания на лыжах, аренду снаряжения и питания, теперь стоит $1662 на человека, что на 25% больше, чем в прошлом году. Лыжные каникулы во Франции Валь-Торанс и Мэрибель будут стоить на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, количество бронирований горнолыжных отпусков в Великобритании выросло на 35% на конец ноября по сравнению с 2019 годом.

Источник фото: ua.depositphotos.com