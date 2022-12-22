Гірськолижні курорти Європи подорожчали: вартість найкращих зросла на 10%

Близько 20 найпопулярніших гірськолижних курортів Європи підняли ціни щонайменше на 10% в новому сезоні. Причина — наслідки пандемії Covid-19 та енергетична криза.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Французький курорт "Аворіаз" в Альпах вперше за два роки підвищив ціни на скі-пас (електронний пропуск на підйомники). Подекуди застосовують додаткові заходи економії енергії. Зокрема, у Валь-Торансі, ще одному французькому курорті, опалення лижних підйомників тепер автоматично вимикається, коли двері відкриті. Ліфти в Саас-Фе, Швейцарія, працюють повільніше, щоб заощадити енергію.

Згідно з даними Post Office Travel Money і Crystal, тиждень на елітному швейцарському курорті Церматт, включаючи абонементи на підйомники, уроки катання на лижах, оренду спорядження та харчування, тепер коштує $1662 на людину, що на 25% більше, ніж минулого року. Лижні канікули у Франції Валь-Торанс і Мерібель будуть коштувати на 15% більше в порівняні з попереднім роком.

Водночас кількість бронювань гірськолижних відпусток у Великобританії зросла на 35% на кінець листопада порівняно з 2019 роком.

Джерело фото: ua.depositphotos.com